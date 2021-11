Acidente na BR-116 deixa filho do prefeito de Valadares em estado grave

A picape onde estava o filho do prefeito bateu em um carro e captou na BR-116 (foto: Roberto Higino/Divulgação )

Um grave acidente na BR-116, entre o distrito de Xonin de Baixo (que pertence a Governador Valadares) e a cidade de Mathias Lobato, deixou Alexandre Ferreira Merlo, filho do prefeito de Governador Valadares, André Merlo (PSDB), gravemente ferido.

O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (26/11), quando a picape dirigida por Alexandre Merlo rodou a pista e capotou. Ele foi socorrido por dois militares do Corpo de Bombeiros de Teófilo Otoni, que passavam pela rodovia momentos após o acidente.

Segundo familiares de Alexandre, ele estava indo para Jampruca, onde acompanharia a pesagem de gado. A picape de Alexandre, de acordo com testemunhas, bateu em um carro que estava fazendo o retorno na rodovia.

Nas redes sociais, são muitas as versões apresentadas sobre o acidente e o estado de saúde de Alexandre, fato que preocupou o prefeito André Merlo, que divulgou uma nota sobre as especulações acerca do acidente.

“Meu filho, Alexandre Ferreira Melo, o Xande, sofreu um acidente grave nesta sexta-feira (26/11). Ele está em atendimento pela equipe médica, já passou por exames que não mostram nenhuma lesão cerebral ou medular. Em nome da família, agradeço as mensagens e orações, e pedimos que não compartilhem notícias falsas e respeitem esse momento”, disse o prefeito.