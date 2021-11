Carreta perde o controle, atinge carros e invade galpão no Anel Rodoviário

Um grave acidente fecha o Anel Rodoviário de Belo Horizonte na altura do Bairro Betânia, na Região Oeste da cidade, na tarde desta quinta-feira (25/11), no sentido Vitória. Isso porque uma carreta perdeu o controle, desceu a via de forma desgovernada e atingiu pelo menos mais dois caminhões e cinco automóveis, entre eles, uma van escolar. A carreta também atingiu um galpão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista da carreta, que estava carregada com minério, ficou preso nas ferragens. Por volta das 18h15, a instituição informou que o homem foi socorrido, em estado estável, e entregue ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que deve encaminhá-lo ao Hospital João XXIII. Outras cinco vítimas também foram socorridas, porém, com ferimentos leves.Até a última atualização desta reportagem, o trânsito estava completamente fechado no sentido Vitória do Anel Rodoviário. O congestionamento já chega à BR-040, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. Segundo a Via 040, concessionária que administra o trecho, são 6 km de congestionamento. Já no sentido Rio há interdição parcial.Ainda de acordo com os bombeiros, houve derramamento de óleo na pista. O galpão atingido pela carreta será avaliado por técnicos da Defesa Civil.