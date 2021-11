Escolas municipais de Pedro Leopoldo terão identificador facial para alunos

Ao todo foram instalados 44 dispositivos nas escolas de ensino fundamental, professores passarão por capacitação e a tecnologia começa a funcionar ainda em dezembro (foto: Divulgação/Prefeitura de Pedro Leopoldo) Em fase de implantação, as 13 escolas municipais de Pedro Leopoldo começam o processo de instalação de um dispositivo de reconhecimento facial dos alunos que, por meio de um aplicativo, será a ponte para a comunicação entre pais e alunos, como frequência, acesso ao diário de classe e informativos sobre a agenda da escola. Pedro Leopoldo é a primeira cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte a ter essa tecnologia, que tem previsão de início do funcionamento já em dezembro.

Ainda segundo a Secretaria de Educação, o aplicativo ‘faceSchool’ pode ser baixado tanto pelo Google Play quanto na App Store. Caso o responsável pelo aluno não tenha o aplicativo baixado só não vai receber a notificação da presença nem os comunicados, mas a frequência será calculada por meio do reconhecimento facial.

Mãe de duas crianças matriculadas na rede municipal, a coordenadora escolar Liliane Vieira acredita que a integração do softer de frequência por reconhecimento facial ao Sistema de Gestão Escolar, que é o Sonner, vai facilitar todo o funcionamento da escola, ao mesmo tempo em que trará mais segurança aos pais.





“Tenho um filho de 11 anos que cursa o 5° ano do ensino fundamental e outro de 7 anos que está 1° ano do ensino fundamental e não é sempre que consigo acompanha-los até a escola, mesmo sendo uma mãe presente. Vejo um grande passo do município em prol da segurança dos pais das escolas, e principalmente das crianças e jovens”, destaca.





A prefeita de Pedro Leopoldo, Eloisa Helena, afirma que a princípio em todas as instituições de ensino fundamental o serviço será instalado e, "futuramente" deverá ser estendido também para a pré-escola.





A prefeita acredita que o aplicativo vai funcionar como uma importante ferramenta para os gestores da educação no controle de dados estatísticos em benefícios de programas do governo, manutenção de unidades, gestão da merenda e outros recursos públicos e requisição de verbas.





“Estamos sempre pensando em como melhorar os serviços de responsabilidade do município, sobretudo a educação, área de suma importância para um futuro melhor para todos”, afirmou a prefeita.