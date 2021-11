Idosa coloca fogo em casa, mas é salva pela Guarda Municipal

Greve em BH: Manhã de paralisia no trânsito, protestos e ameaça do Metrô

Greve em BH: Manhã de paralisia no trânsito, protestos e ameaça do Metrô

Trabalhadores do metrô de BH vão decidir se entram em estado de greve

Trabalhadores do metrô de BH vão decidir se entram em estado de greve