Polícia Civil distribui cartaz de procurado por golpe da TV por assinatura

Fugitivo Adriano Mello é apontado como líder da quadrilha que aplicava o golpe da TV por assinatura (foto: PCMG/Divulgação)

“Procura-se Adriano Coelho de Mello, 44 anos.” Esses são os dizeres do cartaz distribuído pela Polícia Civil, que mostra o homem apontado como líder de uma quadrilha do golpe da TV por assinatura, em Lavras, Perdões e Nepomuceno, no Sul de Minas. Duas mulheres, de 21 e 26 anos, já estão presas.

Segundo as investigações policiais, o golpe era praticado por integrantes de uma mesma família. As mulheres presas seriam responsáveis por ações fraudulentas em golpes de instalação de TV por assinatura.

O desmantelamento da quadrilha começou com a prisão do filho de Adriano, de 27 anos, e do avô, de 72. Depois das investigações, foram concluídos 15 inquéritos policiais, com dezenas de vítimas identificadas.

As investigações são da Delegacia Regional em Lavras, que distribuiu um pedido à população das três cidades e região, para tentar a captura do fugitivo.



As informações sobre o paradeiro do procurado e também de vítimas do golpe podem ser repassadas por meio do WhatsApp (31) 97595-5150 ou dos telefones (35) 3829-3574, 3829-3572, 3829-3576 e 3829-3551.