PM prende fugitivo da lista dos mais procurados de Minas Gerais

Nino estava foragido e vivia tranquilamente em Almenara (foto: PMMG)

Mais um dos integrantes da lista dos 21 fugitivos mais procurados de Minas Gerais foi preso na tarde desta quinta-feira (21/10) pela Polícia Militar. Emanuel Monteiro Caires, o “Nino”, de 35 anos, estava escondido no Bairro São Pedro, em Almenara, no Nordeste do estado.

A prisão ocorreu em consequência de uma denúncia anônima, que dava conta de que um fugitivo da Justiça, considerado de alta periculosidade, estaria morando na região.

A partir das informações recebidas, a PM montou a operação que resultou na prisão de Nino, que tinha mandado de prisão em aberto por ter cometido um duplo homicídio, em 2017, na cidade de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o mandado, ele assassinou uma mulher de 41 anos com quem convivia, tendo desferido 23 facadas em seu corpo, e ainda matado o filho desta, um menino de apenas cinco anos. Ele está detido na delegacia de Almenara e será transferido para Betim.