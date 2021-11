Médicos de Betim contratados por Organização Social IBDS estão sem salários

Médicos contratados por Organização Social IBDS para atuar nos Centros Especializados de Tratamento da COVID-19, em Betim, estão sem receber salários (foto: Roberto Maradona/Divulgação) Os médicos de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), contratados pela Organização Social IBDS, em regime de CNPJs, estão há mais de dois meses sem receber salários. O sindicato dos médicos (Sindmed) está tentando mediar a situação e diz que dívida com a classe já chega a mais de R$ 2,7 milhões (R$2.745.304,07).



Na noite dessa sexta-feira (19/11), o prefeito de Betim, Vittorio Medioli, publicou declaração de Inidoneidade (ausência de idoneidade) do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social (IBDS) e esquiva a prefeitura da responsabilidade já que informa que os repasses financeiros foram devidamente repassados a esta Organização Social. Na noite dessa sexta-feira (19/11), o prefeito de Betim, Vittorio Medioli, publicou declaração de Inidoneidade (ausência de idoneidade) do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social (IBDS) e esquiva a prefeitura da responsabilidade já que informa que os repasses financeiros foram devidamente repassados a esta Organização Social.



Esses médicos com os salários atrasados atuavam no Hospital de Campanha e após o fechamento do local, em julho deste ano, foram alocados em outras unidades de saúde do município, como por exemplo, no Cecovid-4 (Centro de Cuidados Intensivos para COVID-19 que funciona em um prédio do Hospital Regional) e UBSs da cidade.



Na época da abertura do Hospital de Campanha, houve a necessidade de contratação imediata e repentina de profissionais, devido a isso, houve a contratação via CNPJs desses profissionais por meio da IBDS.



Médico atuante e integrante do Sindicato dos Médicos (Sindmed) de Betim, que pediu para não ser identificado, contou que desde março deste ano os salários estavam sendo pagos em atraso, mas que desde agosto não houve mais o depósito dos valores. “Os meses de agosto e setembro não foram pagos. O mês de outubro trabalhado ainda não fechou e não sabemos se será pago”, conta o médico indignado.



“Os únicos que não deveriam estar sendo lesados somos nós. Estávamos na linha de frente, nos expondo a riscos, tendo problemas inerentes à nossa saúde também, tendo que ficar longe da família pelo risco de exposição à COVID e agora passar por essa situação”, desabafa o médico.



Prefeitura de Betim diz que repasses foram feitos à IBDS



Em edição especial do Órgão Oficial de sexta-feira (19/11), Medioli publicou uma declaração de Inidoneidade do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social (IBDS). Com isso, a entidade fica impedida de celebrar contratos ou qualquer tipo de parceria com o poder público em todas as esferas até que se consolide a regularização dos pagamentos aos profissionais contratados no âmbito da parceria junto ao município de Betim.



Segundo o documento da Prefeitura, desde as primeiras denúncias com relação ao atraso de pagamento dos profissionais de saúde que atuaram no enfrentamento à pandemia do coronavírus, o município instaurou um Processo Administrativo para apurar a postura da entidade diante dos acertos.



“A Prefeitura de Betim reafirma que realizou, em dia, todos os repasses financeiros para o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social (IBDS), abarcando inclusive, os valores referentes ao quadro de recursos humanos. O município cumpriu todas as suas obrigações contratuais com o IBDS, garantindo os repasses no valor correto, em concordância com a documentação encaminhada pela própria entidade. Não há falta de repasses por parte da prefeitura”, esclareceu a publicação.





A IBDS foi procurada pela reportagem e foi informado que na segunda-feira (22/11) a Organização Social dará um retorno com mais detalhes sobre o caso e enviou uma nota.

"O IBDS vem salientar que desde de março de 2020 administrava o hospital de campanha de Betim, sempre atendendo os anseios da população e dos pacientes nesta grave crise endêmica, superamos todas as adversidades junto aos colaboradores e nossos pacientes sempre buscando o melhor para os pacientes em recuperação, lutamos junto a todos. infelizmente ao final do contrato ficaram algumas pendências que estamos trabalhando para resolver todas. Buscaremos solucionar todas as pendências da melhor forma possível", diz a nota.