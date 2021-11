Após reunião com empresas, motoristas de ônibus decidem manter greve

Além do reajuste salarial de 9%, entre as reivindicações dos motoristas estão o tíquete-alimentação de R$ 800, o pagamento do tíquete no atestado, remoção do banco de horas, abono salarial de 2019 e 2020. A retirada da limitação do passe livre, manutenção do passe livre para o afastado e melhoria no plano de saúde também fazem parte da negociação.

A adesão dos trabalhadores à paralisação ocorre pela falta de reajuste salarial pelo terceiro ano consecutivo. Anteriormente já havia acontecido quatro tentativas de negociação, mas os empresários, ainda sim, não apresentaram nenhuma proposta de reajuste, segundo o sindicato.