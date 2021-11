Carga de 27 toneladas, avaliada em R$ 265 mil, é recuperada após roubo

A carga de 27 toneladas de estruturas metálicas, roubada no início do mês, foi localizada ontem em um posto de combustíveis de Uberaba (foto: PMMG/Divulgação)

As autoridades mineiras conseguiram recuperar uma carga 16 dias após o roubo, em Uberaba. Criminosos conseguiram levar cerca de 27 toneladas de estruturas metálicas - avaliadas em R$ 265 mil - no último dia 2, mas foram capturados quando negociavam a venda desse material na noite dessa quinta-feira (18/11), em um posto de combustíveis da cidade do Triângulo Mineiro.