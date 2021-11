PRF prende homem de 21 anos com 120 quilos de maconha em rodovia mineira

Carregamento saiu de Campo Florido e tinha como destino a cidade de Uberaba (foto: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na madrugada desta sexta-feira (19/11), na BR-262, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, um carregamento de 120 quilos de maconha. A droga foi localizada dentro de um automóvel, após a equipe policial verificar que o carro transitava pela rodovia com uma velocidade incompatível com a condição climática de chuva.