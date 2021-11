BH convoca toda a população que ainda não se vacinou neste sábado

PBH convoca toda a população que ainda não se vacinou (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Confira os critérios que devem ser seguidos pelos públicos elegíveis para a vacinação deste sábado









Idosos





De acordo com a PBH, até o momento já foram convocadas para receber a dose de reforço idosos de 64 anos e mais.



Trabalhadores da saúde

No momento da aplicação da dose de reforço em trabalhadores da saúde é necessário ter recebido a segunda dose no prazo de 5 meses.



Além disso, é preciso apresentar o cartão de vacina, documento de identidade, CPF e documento que comprove ser trabalhador em atividade em estabelecimentos de saúde de Belo Horizonte, como por exemplo, o registro no conselho profissional (para profissionais de saúde) e documento que comprove a vinculação ativa do trabalhador com serviço de saúde localizado em Belo Horizonte por meio da apresentação de:

Comprovante de pagamento (contracheque); ou

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com especificação da função; ou

Contrato de trabalho; ou

Relatório do CNES; ou

Declaração de Imposto sobre a Renda; ou

Declaração de vinculação ativa como trabalhador de saúde emitida pelo serviço de saúde. Para que idosos possam receber a dose de reforço é necessário ser residente de Belo Horizonte, apresentar o comprovante de endereço, cartão de vacinação, e também ter recebido a segunda dose no prazo de 5 meses.De acordo com a PBH, até o momento já foram convocadas para receber a dose de reforço idosos de 64 anos e mais.

Pessoas com alto grau de imunossupressão

Para que as pessoas com alto grau de imunossupressão possam receber a dose adicional é necessário ter tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, podem se vacinar os usuários nas condições abaixo:

Imunodeficiência primária grave;

Quimioterapia para câncer;

Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras;

Pessoas vivendo com HIV/Aids;

Uso de corticoides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias;

Uso de drogas modificadoras da resposta imune, como Metotrexato, Leflunomida, Micofenolato de mofetila, Azatiprina, Ciclofosfamida, Ciclosporina, Tacrolimus, 6-mercaptopurina, Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe) Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe).

Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias;

Pacientes em hemodiálise;

Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

No momento da vacinação, o público precisa seguir as seguintes orientações: Apresentar exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica emitidos em até 12 meses antes da data da convocação para a dose adicional devendo conter o número do registro do respectivo conselho de classe, de forma legível;

Apresentar documento de identificação com foto e CPF;

Apresentar comprovante de residência em Belo Horizonte;

Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Além das orientações acima, é necessário que o público contemplado apresente um comprovante, podendo ser utilizado: laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos (emitidos em até 12 meses antes da data da vacinação), assinado e carimbado, em versão original. Para que os usuários possam tomar a segunda dose é necessário ter, no mínimo, 8 semanas desde a aplicação da primeira dose. Além disso, é preciso levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF.



Veja hora e local

DRIVE THRU





Corpo de Bombeiros: Rua Piauí, 1.815, Funcionários

BHTRANS - COP: Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900, Buritis

SHOPPINGS





Anchieta Garden Shopping: Rua Francisco Deslandes, 900, Anchieta

BH Shopping: BR-356, 3.049, Belvedere

Boulevard Shopping: Avenida dos Andradas, 3.000, Santa Efigênia

Power Shopping Centerminas: Avenida Pastor Anselmo Silvestre, 1.495, União

DiamondMall: Avenida Olegário Maciel, 1.600, Lourdes

Shopping Estação BH: Avenida Cristiano Machado, 11.833, Vila Cloris

Minas Shopping: Avenida Cristiano Machado, 4.000, União

Pátio Savassi: Avenida do Contorno, 6.061, São Pedro

Ponteio Lar Shopping: BR-356, 2.500, Santa Lúcia

Shopping Cidade: Rua dos Tupis, 337, Centro

Shopping Del Rey: Avenida Presidente Carlos Luz, 3.001, Pampulha

ViaShopping Barreiro: Avenida Afonso Vaz de Melo, 640, Barreiro

REGIONAL BARREIRO





Centro de Saúde Diamante/ Teixeira Dias: Rua Maria Marcolina de Souza, 40, Diamante

Centro de Saúde Eduardo Mauro de Araújo - Miramar: Rua Eridano, 540, Miramar

Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa: Avenida Nélio Cerqueira, 15, Tirol

Centro de Saúde Independência Rua Maria Antonieta Ferreira, 151, Independência

Centro de Saúde Milionários: Rua dos Cruzeirenses, 30, Milionários

Centro de Saúde Regina: Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 467, Regina

Centro de Saúde Vale do Jatobá: Rua Domício Gabriel de Vasconcelos, 100, Vale do Jatobá

REGIONAL CENTRO-SUL





Centro de Saúde Carlos Chagas: Avenida Francisco Sales, 1.715, Santa Efigênia

Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima: Rua Corinto, 450, Serra

Centro de Saúde Oswaldo Cruz: Rua Uberaba, esquina com Augusto de Lima Barro Preto

Centro de Saúde Tia Amância: Rua Iraí, 248, Coração de Jesus

REGIONAL LESTE





Centro de Saúde Boa Vista: Rua Guruá, 833, Boa Vista

Centro de Saúde Marco Antônio Menezes: Avenida Petrolina, 869/871, Horto

Centro de Saúde Paraíso: Avenida Mem de Sá, 1.001, Paraíso

Centro De Saúde Pompeia: Rua Leopoldo Gomes, 440, Pompeia

Centro de Saúde Vera Cruz: Praça Padre Léo Verheyen, 36 (Antiga Praça Pedro Lessa), Vera Cruz

REGIONAL NORDESTE





Centro de Saúde Alcides Lins: Rua Panema, 275, Concórdia

Centro de Saúde Goiânia: Rua Pomba, 677, Goiânia

Centro de Saúde Padre Fernando de Mello: Rua Conceição Vidigal Paulucci, 150, Palmares

Centro de Saúde Nazaré: Rua Cruz de Malta, 73, Nazaré

Centro de Saúde São Gabriel: Rua Ilha de Malta, 353, Bairro São Gabriel

Centro de Saúde São Paulo: Rua Aiuruoca, 455, São Paulo

Anexo do Centro de Saúde Vila Maria / João Vital: Avenida do Sociais, 305, Jardim Vitória

REGIONAL NOROESTE

Centro de Saúde Dom Cabral: Praça da Comunidade, 50, Dom Cabral

Centro de Saúde Dom Bosco: Rua Olinto Magalhães, 1.939, Dom Bosco

Centro de Saúde Ermelinda: Rua Paes de Abreu, 114, Ermelinda

Anexo do Centro de Saúde Padre Eustáquio: Rua Aquidabam, 1.026, Padre Eustáquio

Centro de Saúde Pindorama - Elza Martins: Rua Rutilo, 96, Pindorama

REGIONAL NORTE

Centro de Saúde Aarão Reis: Avenida Waldomiro Lobo, 177, Guarani

Centro de Saúde Floramar: Avenida Saramenha, 3, Guarani

Centro de Saúde Jaqueline: Rua Agenor de Paula Estrela, 1.110, Jaqueline

Centro de Saúde Jardim Guanabara: Rua Fanny Martins de Barros, 71, Jardim Guanabara

Centro de Saúde Lajedo: Rua Júlio Ribeiro, 681, Lajedo

Centro de Saúde Providência: Rua São Sebastião, 30, Providência

Centro de Saúde São Bernardo: Rua Maria Amélia Maia, 270, São Bernardo

REGIONAL OESTE





Centro de Saúde Conjunto Betânia: Rua Onã, 105, Conjunto Betânia

Centro de Saúde Noraldino de Lima: Avenida Amazonas, 4.373, Nova Suíça

Centro de Saúde Palmeiras: Av. Dom João VI 1.821, Palmeiras

Centro de Saúde Ventosa: Rua Conselheiro Joaquim Caetano, 1.782, Jardim America

Centro de Saúde Vista Alegre: Rua Sêneca, 9, Nova Cintra

Centro de Saúde Waldomiro Lobo: Av. Amazonas, 8.889, Madre Gertrudes

REGIONAL PAMPULHA





Centro de Saúde Confisco: Rua Policarpo de Magalhães Viotti, 261, esquina com a Avenida Clóvis Salgado, 710, Bandeirantes

Centro de Saúde Itamarati: Rua Anita Blumberg, 63, Paquetá

Centro de Saúde Padre Tiago: Avenida João XXIII, 1.233, Alípio de Melo

Centro de Saúde Padre Joaquim Maia: Rua Boaventura, 1.900, Liberdade

Centro de Saúde São Francisco: Rua Viana do Castelo, 485, São Francisco

REGIONAL VENDA NOVA





Centro de Saúde Céu Azul: Rua Alice Marquês, 187, Céu Azul

Centro de Saúde Copacabana: Rua Inglaterra, 940, Copacabana

Centro de Saúde Jardim Comerciários: Rua Maria da Paz Maia, 96, Jardim dos Comerciários

Centro de Saúde Mantiqueira: Rua César Salles Barbosa, 600, Mantiqueira

Centro de Saúde Rio Branco: Rua Crisanto Muniz, 120, Rio Branco

Centro de Saúde Serra Verde: Rua Guido Leão, Praça Fabrício Soares da Silva, 10 Serra Verde

Secretaria Municipal de Saúde orienta que as pessoas chequem os endereços, disponibilizados no portal da Prefeitura , antes de se deslocar aos pontos de imunização.





A Prefeitura de Belo Horizonte promove neste sábado (20) uma mobilização para a imunização contra a COVID-19. O objetivo da ação é garantir que as pessoas atualizem a situação vacinal.A aplicação será exclusivamente com a Pfizer e destinada às pessoas que ainda precisam receber este imunizante.Ou seja, poderão se vacinar as pessoas que estão pendentes de receber a primeira ou segunda dose, as com alto grau de imunossupressão que ainda não tomaram a dose adicional e os usuários que ainda não compareceram para a dose de reforço, como idosos e trabalhadores da saúde.A pessoa que por alguma razão ainda não recebeu a primeira dose, no momento da aplicação deve comprovar residência em Belo Horizonte, apresentar documento de identificação com foto e CPF e não ter tido a doença com início de sintomas nos últimos 30 dias.Para garantir o fácil acesso da população aos pontos de imunização, os locais estarão disponibilizados estrategicamente nas nove regionais do município nos períodos da tarde e noite.Os centros de saúde estarão abertos, exclusivamente, para a vacinação contra a Covid-19, das 12h às 18h. Já nos drive-thrus e em shoppings da capital o funcionamento será das 13h às 19h.