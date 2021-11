Valadares vai vacinar à noite para contemplar quem trabalha até tarde

Cerca de 9 mil adolescentes tomaram a primeira dose da vacina contra a COVID-19: número baixo, segundo a SMS (foto: SMS/PMGV) A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Governador Valadares alterou os horários de funcionamento de quatro unidades de saúde a partir desta quarta-feira (17/11). Essas unidades vão atender em horário estendido para a vacinação contra a COVID-19, com funcionamento das 13h30 às 19h.





As unidades que passam a atender até o início da noite são ESF Jardim do Trevo, ESF Santa Rita III e IV, ESF Santos Dumont I e II e ESF São Raimundo I e II.

A SMS estima que apenas 62% dos adolescentes tomaram a primeira dose da vacina contra a COVID-19. O número é pequeno, e equivale a cerca de 9 mil jovens. O sumiço dos adolescentes preocupa a administração municipal.

“Para mim, isso é fruto da irresponsabilidade dos pais. E os adolescentes circulam mais, saem mais, vão para as baladas, e acabam levando o vírus para dentro de suas casas”, disse a médica Márcia Cordeiro, que coordena a aplicação de vacinas na SMS.

No último levantamento da secretaria, divulgado na terça-feira (16/11), 201.421 pessoas haviam sido vacinadas com a primeira dose da vacina contra a COVID-19. Com a segunda dose, o levantamento indicou 155.762 pessoas imunizadas. Tomaram a terceira dose, de reforço, 14.524 pessoas.

Os adolescentes constituem o grupo de pessoas contempladas com o direito à vacina contra a COVID-19 que menos compareceu às unidades de saúde. A SMS alerta que se vacinar é importante e que as vacinas salvam vidas. E convoca todos a se vacinar, seja para 1ª, 2ª ou 3ª dose.