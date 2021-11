Receita doa celulares avaliados em R$ 50 mil para hospitais do Sul de Minas

Receita doou 48 celulares para hospitais do Sul de Minas (foto: Divulgação/Receita Federal)

A Receita Federal organizou uma ação para destinar celulares avaliados em mais de R$ 50 mil para hospitais localizados no Sul de Minas. As doações foram realizadas na manhã desta quarta-feira (17/11), na sede da delegacia da Receita Federal em Varginha. Seis entidades da região foram contempladas com os aparelhos.Foram entregues 48 celulares e acessórios complementares. Cada hospital recebeu oito aparelhos.Os hospitais contemplados foram: Santa Casa de Alfenas; Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé; Santa Casa de Misericórdia de Passos; Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas; Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço; e Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso.De acordo com o delegado da Receita Federal em Varginha e também auditor-fiscal, Michel Lopes Teodor, o objetivo dessa destinação é reverter esses produtos que foram importados de forma irregular em benefício da sociedade.“A introdução clandestina de produtos falsificados, pirateados e que não recolhem os impostos devidos lesam toda a sociedade, pois é dos impostos que vêm os recursos para financiar o SUS, comprar vacinas e medicamentos, por exemplo. Com essa destinação dos celulares, estamos buscando melhorar o atendimento nos hospitais da região, que poderão utilizá-los em suas atividades e em benefício da população”, afirmou.O delegado da Receita Federal se reuniu com os representantes da Santa Casa de Passos; do Hospital São Lourenço (Marcos Querino Mira); da Santa Casa de Alfenas (Marcelo Dias e Ygor Gimenes), da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso (José Mauro Baião); da Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas (Célia Maria Souza e Rafael dos Santos); e da Santa Casa de Misericórdia de Guaxupé (Matheus Assis Branquinho).