PRF em Uberlândia apreende 60 mil maços de cigarros vindos do Paraguai

Cigarros apreendidos estavam em caixas (foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão de aproximadamente 60 mil maços de cigarros de origem paraguaia. A apreensão aconteceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, durante fiscalização de rotina. Um homem foi preso.De acordo com a PRF, a abordagem aconteceu na altura do KM631 da rodovia BR-365. O condutor fiscalizado apresentou nervosismo e história desencontrada, o que aumentou a desconfiança dos policiais.Ele dirigia um carro com placas de Itumbiara (GO). Na parte interna, os vidros estavam cobertos por lona preta para dificultar a visualização. Mas com a vistoria feita no veículo utilitário, os cigarros acabaram sendo facilmente encontrados.O motorista, de 37 anos, contou à PRF que a carga foi pega na cidade de Prata e seria entregue em Araguari. Pelo transporte, ele receberia R$ 800.Preso, o homem foi levado junto com os cigarros apreendidos para a Polícia Federal de Uberlândia.