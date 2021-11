Caminhonete bate forte em prédio, motor é arrancado e motorista sobrevive

Ainda não se sabe como o motorista perdeu o seu controle direcional, invadiu a contramão e colidiu violentamente contra a porta de um estabelecimento comercial, situado na avenida Leopoldino de Oliveira, no centro de Uberaba (foto: WhatsApp/Uberaba)

O motorista de uma camionete S10, de 31 anos, sobreviveu ao bater violentamente contra a porta de um estabelecimento comercial situado na Avenida Leopoldino Oliveira, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Com o impacto, veículo teve o motor arrancado, além de várias outras peças, e ficou totalmente destruído.O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (16/11), por volta das 22h20, e depois de ser retirada das ferragens pela equipe do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), a vítima foi encaminhada em estado grave pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).Segundo informações da assessoria de imprensa do hospital, divulgadas na manhã de hoje (17/11), neste momento o paciente está internado no pronto socorro do hospital com quadro clínico estável, sendo que ele não passou por cirurgia e não corre risco de morrer.De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a equipe do 8º BBM precisou de máquinas e alicates hidráulicos para retirar a vítima das ferragens.Ainda conforme a PM, o acidente aconteceu no momento em que o motorista trafegava pela Avenida Leopoldino de Oliveira, sentido bairro/centro, quando ao passar pelo cruzamento com a Rua Osvaldo Cruz perdeu o controle do veículo, atravessou a calçada central da via e, em seguida, invadiu a contramão de direção, batendo na porta de estabelecimento comercial desativado.A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe. Desta forma, as causas do acidente serão investigadas pela Delegacia de Trânsito de Uberaba.