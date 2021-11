Policial de férias se envolve em briga após suspeita de agressão a esposa

Polícia Militar Rodoviária foi a responsável por conduzir os cinco envolvidos na briga (foto: Divulgação/Polícia Militar de Minas Gerais)



Segundo a Polícia Civil, tudo começou quando o policial estava dentro de um carro na MG-20 agredindo a esposa, três ocupantes de um outro carro parou, eles se aproximaram e tentaram cessar o desentendimento do casal.



Um policial civil que atua no Rio de Janeiro e que está passando férias em Minas Gerais foi detido na madrugada desta quarta-feira (17/11) em Jaboticatubas, Região Central do estado, após se envolver em uma briga generalizada.Segundo a Polícia Civil, tudo começou quando o policial estava dentro de um carro na MG-20 agredindo a esposa, três ocupantes de um outro carro parou, eles se aproximaram e tentaram cessar o desentendimento do casal.A tentativa foi frustrada, e houve uma troca de agressões generalizada. Um dos homens, inclusive, tem dificuldades de locomoção e usava um apoio, e o objeto foi usado na briga.





Em certo momento, os carros também chegaram a colidir. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada, chegou ao local e prendeu os cinco envolvidos (quatro homens e uma mulher).



No carro do policial suspeito de agressão, segundo a Polícia Civil, havia porções de maconha e pinos de cocaína com a sigla do Comando Vermelho (CV), facção criminosa do Rio de Janeiro. Ele negou que fosse dono do material.



Todos foram encaminhados à Delegacia de Plantão de Santa Luzia, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, para prestar depoimento, mas passaram antes por atendimento médico.