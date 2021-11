Entre sorrisos, três irmãos se casam no mesmo dia

Paloma (alto à esq.), Polyane (abaixo à esq.) e Paulo (à dir.), com as respectivas famílias; para eles, o momento foi de alegria compartilhada

Três irmãos, Paloma, Polyane e Paulo receberam as certidões de casamento em uma celebração coletiva nessa sexta-feira (12/11) em Muriaé, na Zona da Mata mineira. Ao todo, os 220 casais participaram da cerimônia que foi realizada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) em parceria com o Centro Universitário Faminas do município.









Paloma sempre teve o sonho de casar. Ela e o marido, Vladimir Junior, já falavam sobre o assunto, mas não era uma realidade próxima, tendo em vista a condição financeira do casal e a pandemia de COVID-19. "Mas surgiu essa oportunidade e ficamos muito felizes de poder realizar um sonho", falou.





O evento não teve custo para os casais. Entre os critérios para participar do mutirão, estavam residir na região de Muriaé e comprovar renda familiar baixa. "Os inscritos deveriam ter renda familiar inferior a dois salários mínimos e estar convivendo em união estável, de fato, há mais de um ano, entre outros requisitos", informou o juiz coordenador do Cejusc de Muriaé, Juliano Veiga.





"O mutirão é um marco para a inclusão social, trazendo benefícios para os casais em situação de hipossuficiência econômica, que não tinham a união oficializada, e resgatando, entre outros aspectos, a autoestima deles", disse Margarida Espósito, coordenadora do curso de Direito da Faminas.





Paloma e o marido já haviam conversado sobre casar, mas não tinha dinheiro e a pandemia também foi um empecilho (foto: Arquivo pessoal )



A irmã do meio adorou a cerimônia realizada no salão nobre da Faminas e é grata pelo evento. "Foi uma sensação muito boa poder compartilhar um momento tão importante em nossas vidas com tantas pessoas e poder ver a felicidade de todos. Sou muito grata a Deus por ter nos permitido chegar até aqui", disse.





O casamento foi realizado em dois turnos, um na parte da tarde e outro na parte da noite, respeitando o limite de pessoas e protocolos sanitários conforme orientado pela prefeitura, mas nem por isso, acabou com a felicidade dos casais. "Graças a Deus deu tudo certo, minha palavra para tudo isso é gratidão".





A mãe dos três irmãos morreu há sete anos e Paloma, Polyane e Paulo sentiram que ela não tenha vivido para ver o dia em que os três filhos compartilharam a felicidade de se casarem na mesma celebração. Mas o pai acompanhou a cerimônia. "Para o meu pai é muito gratificante casar três filhos de uma vez", disse Paloma.

Processo

O período de inscrições ocorreu em maio e junho. Os interessados fizeram a inscrição no NPJ da Faminas, que encaminhou para o Cejusc os pedidos de conversão de união estável em casamento. Após a análise da documentação, acompanhada da colheita das declarações de duas testemunhas e da manifestação do Ministério Público, foi proferida sentença reconhecendo a união estável com a sua conversão em casamento, com efeitos retroativos ao início da união. "Depois da sentença, o procedimento foi encaminhado para o cartório de registro civil, que lavrou todas as certidões de casamento", informou o magistrado.

História

Paloma, o marido Valdir Junior e a filha do casal, Milena (foto: Arquivo pessoal )



Paloma conhecia Valdir de vista. "Eu o vi no mercado, quando fui fazer compra com minha mãe", contou. Anos depois, eles se reencontraram no mundo virtual e marcaram de sair. Viram-se em um sábado e, no dia seguinte, estavam namorando. Hoje o casal tem uma filha, Milena, de 4 anos.





Já Polyane conhece o Áquila há quase 5 anos. Uma colega de igreja chamou os dois para um passeio, onde eles conversaram e tomaram sorvete. "Depois ela chamou a gente para ir para a casa dela. Começamos a ler a Bíblia, e ela pediu para ele cantar. Ele tem uma voz maravilhosa. Ele começou a cantar, fiquei mais encantada por ele ainda", complementou. Os recém-casados possuem um filho, Benjamin, de 2 anos.



O irmão delas, Paulo Júnior, teve contato inicial com Luana pelas redes sociais, há mais de 4 anos. Atualmente a filha do casal, Sofia, tem 7 meses.





*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen