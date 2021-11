Mulher é presa por torturar a filha de 1 ano de idade

Uma mulher de 19 anos foi presa pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), na última sexta-feira (12/11), acusada de torturar a filha de 1 ano e 2 meses. Policiais da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente cumpriram o mandado de prisão preventiva contra a mulher, no Bairro Vila Barragem Santa Lúcia, região Centro-Sul da capital.

Delegada Iara França e a chefe do Departamento de Investigação, Orientação e Proteção à Família, delegada-geral Carolina Bechelany

As investigações do caso iniciaram em setembro deste ano, quando o pai, ao notar hematomas na filha, levou a menina a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Barreiro.