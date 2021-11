Governo de Minas apoia ampliação de vacinação contra COVID-19

Governo de Minas diz aguardar oficialização do Ministério da Saúde para divulgar qualquer cronograma (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Mesmo sem prazo para iniciar a imunização com a terceira dose para todas as pessoas acima de 18 anos , a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou nesta terça-feira (16/11) apoiar todas as iniciativas e processos que visem ampliar a cobertura vacinal contra a COVID-19.



Nova orientação do Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde anunciou hoje, pela manhã, que pretende aplicar a dose de reforço da vacina contra a COVID-19 para toda população acima de 18 anos no Brasil. "Vamos ampliar a dose de reforço para todos os brasileiros acima de 18 anos, que tenham tomado a segunda dose de vacina, seja qual for a vacina, há pelo menos 5 meses", afirmou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) já se posicionou sobre o anúncio do Ministério da Saúde . A gestão municipal informou que está preparada para o início imediato da aplicação da terceira dose da vacina contra a COVID-19, mas, assim como a administração estadual, se esquivou de definir um calendário.





"Para a ampliação da dose de reforço para todas as pessoas acima de 18 anos, além do intervalo entre a aplicação das doses, é imprescindível que novas remessas de vacinas sejam entregues a Belo Horizonte", afirmou, por nota.

Nota da SES-MG





“A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informa que segue as orientações do Ministério da Saúde (MS) e aguarda notificação oficial sobre a imunização com dose de reforço para as pessoas acima de 18 anos. Até o momento o MS não enviou documento com as recomendações.





A SES-MG informa ainda que, assim que o Ministério da Saúde oficializar junto aos estados novas orientações da aplicação da dose de reforço, irá realizar o planejamento conforme recomendações do governo federal.





Por fim, a SES-MG reitera que apoia todas as iniciativas e processos que visem ampliar a cobertura vacinal contra a covid-19, como forma mais eficaz de controlar a circulação do vírus e combater a doença.”





