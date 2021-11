Homem sobrevive a rajada de tiros e dirige até encontrar socorro

Homem foi levado ao Hospital Odilon Behrens em estado grave (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 08/09/2015)

Um crime na noite dessa segunda-feira assustou quem passava pela Rua Cirilo Gaspar de Araújo, no Bairro Aparecida, Região Noroeste de Belo Horizonte. Um carro foi alvo de uma rajada de tiros e, mesmo ferido, o motorista saiu dirigindo até parar em um local e ser socorrido. O homem, de 43 anos, tem passagens pela polícia. Um crime na noite dessa segunda-feira assustou quem passava pela Rua Cirilo Gaspar de Araújo, no Bairro Aparecida, Região Noroeste de Belo Horizonte. Um carro foi alvo de uma rajada de tiros e, mesmo ferido, o motorista saiu dirigindo até parar em um local e ser socorrido. O homem, de 43 anos, tem passagens pela polícia.









No meio dos disparos, a mulher conseguiu abrir a porta do passageiro e se arrastou até entrar em uma padaria e se esconder. Depois dos tiros, o homem fugiu. Já o motorista, conseguiu dirigir em direção à Avenida Américo Vespúcio e foi parar na Rua Vassouras, a mais de um quilômetro do local do crime, onde foi socorrido por terceiros.





A vítima foi encontrada no Hospital Odilon Behrens, no Bairro São Cristóvão. Segundo a PM, os médicos se limitaram a dizer que o estado de saúde dele era grave.





O carro da vítima foi encontrado na Rua Vassouras com várias marcas de disparos. A perícia da Polícia Civil esteve no local do crime e recolheu 15 cápsulas e um projétil.





A companheira da vítima disse que ele pretendia se mudar para o Rio de Janeiro, onde estava montando uma rádio esportiva com o cunhado dela.





Fuga para foragido





Ainda de acordo com a Polícia Militar (PM), uma pesquisa mostrou que o homem baleado tem várias passagens por crimes. Em março desde ano, conforme um dos registros de ocorrências, ele foi detido dirigindo um carro com um foragido da Justiça do estado do Paraná.





Esse passageiro, segundo a polícia, era procurado por tráfico por ter sido preso com um helicóptero que transportava 118 quilos de cocaína e 30 quilos de crack.





O caso foi encaminhado à Polícia Civil.