Três pessoas são presas por furtar enfeites de tumbas

Vasos seriam vendido em um ferro velho (foto: Divulgação/PMMG)

Três homens foram presos suspeitos de envolvimento com furto e receptação de objetos que enfeitavam jazigos no cemitério municipal de Araguari, no Triângulo Mineiro. A Polícia Militar montou operação para encontrar os suspeitos e com eles foram apreendidos vasos de cobre.Com o recebimento de denúncias dos furtos, os policiais analisaram imagens de câmeras de segurança e conseguiram identificar um dos homens que acabaria detido. Quando abordado, ele confessou que havia furtado objetos no cemitério, mas que já os tinha vendido.