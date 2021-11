Uberaba está há três dias sem registrar mortes pela COVID-19

Uberaba, que tem cerca de 340 mil habitantes, já vacinou com a primeira dose 259.244 pessoas (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Desde a última sexta-feira (12/11), o município de Uberaba, no Triângulo Mineiro, não registra mortes causadas pela COVID-19. Entre os dias 1º e 15 de novembro foram contabilizadas na cidade 10 óbitos relacionados à doença, sendo que neste mesmo período do mês passado haviam sido 15 mortes.

Além disso, no último período de 24 horas foram contabilizados na cidade apenas 11 casos positivos.

Desta forma, a Secretaria Municipal de Saúde afirma que os índices de monitoramento da pandemia são considerados controláveis.

Desde o início da pandemia foram registrados no município 44.781 casos da COVID, sendo que destes 1.366 pessoas morreram.

Atual boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite de ontem (15/11) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Imunização da 2ª dose de AstraZeneca suspensa

No aguardo de novas vacinas da 2ª dose de AstraZeneca, Uberaba realiza hoje (16/11) a vacinação da 2ª dose da marca Pfizer e CoronaVac. Além disso, também acontece nesta terça a vacinação da 1ª dose de pessoas com 12 anos ou mais e 3ª dose para imunossuprimidos, profissionais de saúde e idosos com 60 anos ou mais.

“O intervalo para a dose de reforço em idosos e profissionais da saúde agora é de cinco meses. Apenas o intervalo de imunossuprimidos que é de 28 dias”, destaca a Secretaria de Saúde de Uberaba, por meio de nota.

Ainda conforme a secretaria, os horários e pontos de vacinação contra a COVID-19 no município continuam os mesmos, ou seja, das 8h30 às 16h, no Shopping Uberaba, Praça Shopping e unidades de Saúde. Com relação às unidades de Saúde Valdemar Hial Junior e Álvaro Guaritá, a vacinação acontece até às 20h.

Segundo informações do último Vacinômetro de Uberaba, atualizado no dia 12/11, já foram aplicadas no município 479.381 doses da vacina contra a COVID, sendo 259.244 de primeiras doses, 191.319 de segundas doses, 20.613 das doses de reforço e 8.205 de doses únicas.