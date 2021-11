Vítima foi levada ao Hospital Risoleta Neves, em Venda Nova. Estado de saúde era estável (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 01/08/2015)



A polícia procura dois homens suspeitos de uma tentativa de homicídio na noite dessa segunda-feira (15/11) no Bairro Copacabana, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O crime ocorreu após uma briga entre vizinhos. A vítima, de 32 anos, levou um tiro na boca e precisou ser internada.









Ontem, quando o casal voltava para casa, o vizinho estava na rua e eles discutiram. Pouco depois de entrar na residência, a vítima pegou uma faca e voltou para a rua. Em seguida, a mulher ouviu um disparo e saiu. Ela encontrou o companheiro caído no chão e viu o vizinho entrar correndo em um carro preto.





Quando a PM chegou ao local do crime, por volta das 20h30, encontrou a vítima caída no chão, amparada pela mulher. Os militares optaram por colocá-lo na viatura e levá-lo ao Hospital Risoleta Neves, também em Venda Nova.





Lá, segundo a PM, os médicos informaram que o homem levou um tiro na boca e a bala estava alojada. Era uma lesão grave e o estado de saúde dele era estável.





Os militares que permaneceram no local do crime fizeram buscas e descobriram que uma câmera de segurança havia flagrado parte do caso.



As imagens, conforme o boletim de ocorrência, mostram a discussão entre a vítima e o vizinho, e uma terceira pessoa não identificada. Essa pessoa é vista sacando o que seria uma arma e indo na direção da vítima.



O momento do disparo não teria sido capturado, mas eles viram esse terceiro envolvido assumir a direção do carro e o vizinho correndo para alcançá-lo e embarcar.





A perícia da Polícia Civil atuou no endereço. A vítima, conforme a PM, tem várias passagens criminais. Até o encerramento da ocorrência nenhum suspeito havia sido encontrado.