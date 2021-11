Minas Gerais tem uma morte por COVID-19 registrada nas últimas 24 horas

Minas Gerais tem mais de 70% do público-alvo imunizado com dose única ou duas doses da vacina

Os dados são do Governo de Minas, divulgados a partir de boletim epidemiológico emitido hoje pela Secretaria de Estado de Saúde. Também nas últimas 24 horas, Minas teve 116 casos confirmados para coronavírus, o que representa 0,005% do total de 2.197.989 diagnósticos positivos de COVID-19 no estado.

Do total de casos confirmados, 17.951 seguem em acompanhamento médico. Um restante de 2.124.097 se recuperou da COVID, de acordo com o governo estadual.

Em Minas, o número de pessoas vacinadas com a segunda dose do imunizante contra o coronavírus ou com dose única é de 12.692.544, o que corresponde a 70,10% da população do estado com 12 anos ou mais - faixa etária que se recomenda a vacinação.