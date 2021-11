Casos suspeitos de COVID-19 suspendem aulas em duas escolas de Caratinga

A E.E., José Augusto Ferreira está fechada até 29/11 por causa de casos suspeitos de COVID-19 (foto: Reprodução Facebook EEJAF) O surgimento de casos suspeitos de COVID-19 em duas escolas de Caratinga, Região Leste de Minas, motivou a suspensão das aulas presenciais nessas unidades a partir desta terça-feira (16/11). A suspensão foi determinada Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG).

As escolas que estarão fechadas são: Escola Estadual Mary Lucca Chagas, no distrito de São João do Jacutinga, e Escola Estadual José Augusto Ferreira, localizada na urbana de Caratinga.

Apesar de estarem com as atividades presenciais suspensas, as duas escolas seguirão com as atividades previstas no calendário letivo, porém à distância. Isso, até que a investigação sobre os casos suspeitos de COVID-19 seja concluída.

O retorno às atividades presenciais na Escola Estadual Mary Lucca Chagas está marcado para 26 de novembro, e, na Escola Estadual José Augusto Ferreira, para 29 de novembro.



A direção da José Augusto Ferreira divulgou nota informando a suspensão das aulas para os pais de alunos e comunidade.

“Comunicamos que as aulas de todas as turmas do matutino e vespertino estarão suspensas a partir de terça-feira, dia 16/1, conforme orientação da Vigilância Sanitária e SER Caratinga, em virtude de notificação de COVID-19 na escola. A previsão de retorno é dia 29/11, segunda-feira. Os professores estarão disponíveis para atender os estudantes via WhatsApp. Informamos que o atendimento presencial na secretaria também está suspenso. Qualquer solicitação deverá ser feita via e-mail: escola.19372@educação. mg.gov.br", diz a nota.