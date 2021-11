BH tem mais de 85 mil pessoas que não tomaram nem 1ª dose da vacina

Cerca de 3,9% dos convocados aos postos de vacinação contra a COVID-19 em BH não compareceram aos postos para tomar a primeira dose (foto: Gladyston Rodrigues)





O grupo corresponde a 3,9% do público-alvo da campanha de vacinação, que é de 2.199.135. Os números da Secretaria Municipal de Saúde foram publicados no boletim epidemiológico da COVID-19 de sexta-feira (12/11). A PBH não divulga os ausentes por faixa etária.









Questionado pela reportagem do Estado de Minas , o município citou ações incorporadas ao cotidiano da rede básica de saúde, como a verificação da situação vacinal das pessoas durante as visitas domiciliares realizadas por profissionais de saúde.





O mesmo procedimento, ressalta a PBH, é feito nos atendimentos realizados nos Centros de Saúde da Atenção Primária e ainda por contato telefônico nos acompanhamentos de rotina.





O Executivo Municipal citou ainda as repescagens promovidas ao longo da campanha. No dia 19 de novembro, a chamada contemplará pessoas de 29, 26, 25, 24, 22, 21 e 20 anos, vacinadas com a Pfizer que perderam a data para a segunda dose.





O último balanço da Secretaria Municipal de Saúde aponta 2.113.294 pessoas imunizadas com a primeira dose, ou seja, 82,9% da população. Já 1.699.207 estão como esquema vacinal completo (67,1% dos moradores da capital).

Em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde contabiliza 1.925.868, do total de 18.107.082 de cidadãos com mais de 12 anos ainda não contemplados sequer com a primeira dose. Nem todos os municípios, no entanto, terminaram a convocação de todas as faixas de adolescentes ou o fizeram há poucas semanas.





Questionado sobre possíveis ações de ampliação da cobertura vacinal, o estado informou que a iniciativa cabe às prefeituras.





“A secretaria tem orientado os municípios quanto a estratégias para a realização de busca ativa e campanhas de divulgação para chamada da população, com o objetivo de alcançar altas coberturas vacinais no estado”, diz a nota enviada ao Estado de Minas .

