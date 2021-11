Veja quando e onde tomar a 2ª dose antecipada da Pfizer em Contagem

Neste feriado de 15 de novembro, Proclamação da República, a prefeitura de Contagem não vai aplicar vacinas contra a COVID-19, porém o atendimento será retomado a partir da terça-feira (16/11), quando também começa a última etapa do adiantamento da vacina da Pfizer.

A expectativa da administração é que, até sexta-feira (19/11), todos os moradores que tomaram a primeira dose da vacina norte-americana até 17 de setembro estejam com o ciclo vacinal completo. Foi a partir desta data que a recomendação do Ministério da Saúde mudou, permitindo a redução do intervalo das doses de três para dois meses.