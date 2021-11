Homem acusado de assediar mulheres em ônibus escapa de linchamento em BH

Homem suspeito de assediar mulheres em ônibus é usuário do 8501 (foto: Cristina Horta/EM/D.A Press - 26/7/13)

Um homem suspeito de assediar mulheres em ônibus de Belo Horizonte foi preso pela Polícia Militar nessa sexta-feira (12/11). E.R.M, de cerca de 40 anos, foi acusado de tocar passageiras do coletivo 8501, que faz trajeto entre os bairros Engenho Nogueira e Maria Goretti. Segundo o boletim de ocorrência do caso, o motorista do veículo precisou conter os usuários da linha para evitar que o acusado fosse linchado.A vítima que denunciou o caso, L.F.R, de 40 anos, passou pela roleta do ônibus quando percebeu ter sido tocada pelo homem nas nádegas e nas pernas. Acionado, o condutor do coletivo chamou a polícia.Testemunhas afirmaram que, no ônibus, dividindo assento com o suspeito, estava outra mulher, também vítima de assédio do acusado. Ela, porém, estava em estado de choque e, chorando, deixou o local antes da chegada dos policiais por estar se sentindo mal.Aos agentes, R.P.M, responsável por alertar a vítima que estava na roleta sobre o autor do toque indevido, contou que o mesmo homem a assediou de forma parecida há cerca de dois anos. Segundo ela, o suspeito costuma ocupar bancos próximos à catraca do ônibus para incomodar passageiras.O suspeito foi levado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.