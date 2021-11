Por que tanta chuva em Minas? Entenda

Tempo chuvoso com BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A chuva parece não querer dar "trégua" aos mineiros e, neste ano, a estação da primavera está sendo mais chuvosa que o normal. Por isso, fica a questão: Qual o motivo de chover tanto nestes últimos meses?

16:12 - 11/11/2021 Defesa Civil sobre chuvas em BH: 'Riscos geológicos estão dentro das casas' Estado de Minas conversou com a meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que explicou as causas deste grande volume de chuvas no estado: “A diferença da primavera deste ano para os anos anteriores é que a estação chuvosa começou no período climatológico certo, ou seja, na segunda quinzena de outubro”. comenta a meteorologista. A reportagem doconversou com a meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que explicou as causas deste grande volume de chuvas no estado: “A diferença da primavera deste ano para os anos anteriores é que a estação chuvosa começou no período climatológico certo, ou seja, na segunda quinzena de outubro”. comenta a meteorologista.

“Entretanto, logo nas primeiras chuvas, foi estabelecido um grande canal de umidade entre a Região Amazônica e as regiões Centro-Oeste e Sudeste do país. Após passar por estas áreas, este porte de umidade se direciona diretamente a Minas, o que favorece a instabilidade do tempo e a persistência das pancadas de chuvas, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e trovoadas”, explica Anete Fernandes.

A meteorologista também afirma que “a constância do período chuvoso aumenta a nebulosidade, que contribui para o declínio das temperaturas”.

A Defesa Civil de Belo Horizonte informou que, neste mês de novembro, já choveu o total de 239,8 mm na capital mineira. Além disso, divulgou também o total de chuvas por região. O Barreiro lidera com quase 80% do total esperado para todo o mês.



Confira :

Barreiro: 186,6 mm (78%)

Leste: 177,8mm (74%)

Oeste: 177mm (74%)

Pampulha: 167,4mm (70%)

Nordeste: 158,6mm (66,%)

Centro Sul: 153,6mm (64%)

Venda Nova: 144,6mm (61%)

Noroeste: 144,2mm (60%)

Norte: 123,2mm (51%).

Veja também o quantitativo de chuva nas últimas 12 horas em BH, conforme a Defesa Civil:

Oeste: 11,8 mm

Barreiro: 11,4 mm

Leste: 5,4 mm

Nordeste: 5,4 mm

Norte: 5,2 mm

Noroeste: 4,6 mm

Pampulha: 4,6 mm

Venda Nova: 4,8 mm

Centro Sul: 2,8 mm. Quando terminam as chuvas? De acordo com a meteorologista Anete Fernandes ainda é cedo para dizer quando terá fim o período chuvoso. Geralmente eles duram seis meses, de outubro a março.

“Há possibilidade de ocorrer estes períodos de chuvas constantes até o final da estação. Mas isso não significa que irá chover todos os meses, é possível que ocorra aberturas de sol, e crie uma condição de elevação nas temperaturas, em alguns momentos”, explica a meteorologista.

“Para este mês de novembro, a previsão é que as chuvas comecem a perder força já no domingo (14/11), e na próxima semana as temperaturas devem ter ligeira elevação”, comenta Anete Fernandes.

O Inmet informou também as temperaturas até na próxima segunda-feira (15/11) para BH.



Veja:

Sábado (13/11) mínima 13°C / máxima 21°C. Possibilidade de chuvas fracas.

Domingo (14/11) mínima 13°C / máxima 24°C. Pequena possibilidade de chuvas fracas.

Segunda-feira (15/11) mínima 13°C / máxima 27°C. Sem possibilidade de chuvas.

Previsão do tempo para esta sexta-feira (12/11)

Nesta sexta-feira (12/11) a mínima de BH durante a madrugada foi 14°C na estação meteorológica do Cercadinho. No estado, a menor foi em Monte Verde, Sul de Minas, 11,1°C.

Já a máxima não deve passar dos 20°C na capital e pode chegar aos 32°C no Norte e Vale do Jequitinhonha, até o início da noite.

* Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen