Escola de BH comenta inquérito de pornografia infantil envolvendo professor

"Seguimos no atendimento às famílias para esclarecimentos, do mesmo modo que iremos colaborar no que for preciso com as investigações", tranquiliza o texto.





Inquérito

De acordo com o delegado da Polícia Civil Júlio Wilke, as denúncias partiram das mães das vítimas, que têm entre 8 e 11 anos. O professor, de 34, se fazia passar por amiga delas e as convencia a enviar fotos íntimas. O suspeito, depois, as chantageava.





Na casa do professor, situada no Bairro União, Região Nordeste da capital, a polícia encontrou notebook, pen drives, HDs externos e um caderno de anotação.





Os investigadores, agora, partem para a segunda etapa da investigação, que é identificar a destino das fotos obscenas. “Não sabemos se era para seu próprio uso ou se ele comercializava as fotos em sites de pornografia infantil. Estamos investigando também se alguma das vítimas foi abusada por ele”, diz o delegado. A polícia também apura se homem agia sozinho. (

O Colégio Marista Dom Silvério, onde atuava o professor preso nesta terça-feira (9/11) por colecionar e produzir material de pornografia infantil , divulgou uma nota nessa quinta (11/11) para tranquilizar as famílias dos alunos.