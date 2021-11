BR-381 tem trecho liberado, mas outro continua fechado com duas rochas

Este trecho da BR-381 não tem grande movimentação de veículos desde que foi construído o anel rodoviário que passa por fora da área central de Timóteo. A Prefeitura de Timóteo informou que o trecho é usado por moradores da cidade que se dirigem aos bairros Petrópolis e Santa Rita.

O prefeito de Timóteo, Douglas Willkys, esteve no local para ver de perto a situação do bloqueio. Ele disse que negocia com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) a vinda de geólogos para uma inspeção no local, porque não basta remover as rochas. Há risco de novos deslizamentos e, com isso, mais rochas despencar das encostas.

“Nós fizemos contato com a equipe do DNIT, tendo em vista que aqui é uma rodovia federal e também é preciso de uma avaliação técnica sobre essas rochas, feita por geólogos”, disse o prefeito.

Sem estrada e sem luz

Os moradores da região do distrito de Cachoeira do Vale, além de enfrentar os transtornos causados pela interdição da pista, ainda ficaram sem energia elétrica e internet durante grande parte do dia, por causa da queda dos postes da Cemig.

Em nota, a Cemig informou que restabeleceu no final desta manhã o fornecimento de energia para os clientes cujo serviço foi interrompido pelo deslizamento de talude na BR-381. A companhia informou ainda que deve fazer a recomposição da rede elétrica do local a partir desta sexta-feira (12/11).