Ciclista de 14 anos morre depois de ser atropelado na MG-040

O trecho da MG-040, próximo a Sarzedo tem registrado um grande número de acidentes (foto: Sarzedo.mg.gov.br/Reprodução)

Um ciclista de 14 anos morreu na MG-040, na altura do Bairro Bom Jardim, sentido Sarzedo, vítima de um atropelamento. O veículo que provocou a tragédia acabou capotando e caiu em uma ribanceira.



O acidente ocorreu no final da noite de quarta-feira (10/11). Chovia muito no local no momento do acidente.



Segundo informações do Boletim de Ocorrências do Corpo de Bombeiros, a vítima, ao receber o choque do veículo (que não teve modelo nem placas divulgadas), foi arremessada de encontro ao beiral da estrada e estava caído numa enxurrada. O adolescente estava com hemorragia oral e nasal e ferimentos generalizados pelo corpo.

No veículo, que caiu na ribanceira, estava um casal, que ficou preso nas ferragens e precisarou ser resgatado pelos Corpo de Bombeiros.



Os dois ocupantes do carro apresentavam fraturas e ferimentos na região da face e foram socorridos pelo Samu.