Saiba como foram os últimos shows de Marília Mendonça

Última apresentação de Marília Mendonça foi em Sorocaba (SP), onde ergueu faixa de um dos fãs-clubes que falava sobre quantos dias não haviam shows por causa da pandemia (foto: André Cardoso/Arquivo)

"Pioneira", a cantora Marília Mendonça, que morreu nesta sexta-feira (5/11) após um acidente aéreo em Caratinga, no Vale do Rio Doce, foi a artista que 'liderou', ainda que involuntariamente, a retomada de eventos no Estado de São Paulo.

A cantora morreu quando o avião em que estava com o produtor, assessores, tio, piloto e copiloto atingiu uma torre de energia da Cemig e caiu em uma área de corredeira d'água em Caratinga, no Vale do Rio Doce. Ninguém sobreviveu.

O primeiro show de Marília Mendonça após a liberação dos eventos por causa da redução dos casos de coronavírus aconteceu em Campinas, cidade do interior paulista com mais de 1 milhão e 200 mil habitantes -- a terceira maior do Estado.

O evento aconteceu em um hotel de alto padrão, extremamente conhecido no interior, em 23 de outubro. Foi o primeiro após o governador João Dória (PSDB) liberar os eventos depois de quase um ano de proibições por causa da pandemia de COVID-19.

Em entrevista a veículos locais de comunicação, Marília Mendonça se dizia ansiosa, como se fosse entrar no palco pela primeira vez. "Eu usei o tempo que ficamos parados para focar em reformular os shows. Estou com tantas saudades do palco e dos meus fãs", disse.

Não foi divulgada a lotação da casa, mas sabe-se que, na época, o evento limitava acesso apenas a pessoas sentadas na mesa, e foram ofertados aproximadamente 500 convites. Foi também a primeira apresentação dela na cidade.

A empresa produtora do evento divulgou uma nota nas redes sociais lamentando a morte da cantora e também do produtor Henrique Bahia, que a acompanhava.

Último show em Minas Gerais foi no Dia das Bruxas (31/10), em Espera Feliz, na Zona da Mata (foto: Divulgação)

Apresentações também em Minas

Os dois últimos shows da cantora em Minas Gerais aconteceram no meio do feriadão de Finados. Em 30 de outubro, Marília Mendonça se apresentou no Parque de Exposições de Leopoldina, na Zona da Mata.

Ela até publicou no Instagram uma montagem em biquini na Cachoeira Poeira d'Água, em que brincou sobre a foto não ser real, mas anunciando o show.

No dia seguinte, em Espera Feliz, também na Zona da Mata, a cantora se apresentou para um público estimado em 4 mil pessoas. Debaixo de chuva, os fãs cantaram junto com Marília os hits 'Troca de calçada', 'Graveto', 'Hackearam-me' e 'Esqueça-me se for capaz'.

O último show

Nesta semana, no dia 1º de novembro, a cantora voltou ao interior paulista, para uma cidade próxima a Campinas: Sorocaba, distante 90km, de 600 mil habitantes.

O show, que aconteceu em um espaço de mais de 70 mil metros quadrados, foi o primeiro dela depois que o governo paulista havia liberado a presença de público em pé. Ao todo, 15 mil pessoas acompanharam a apresentação.

Ela ergueu a faixa de um dos fãs-clubes que a acompanha, onde era possível ler a quantidade de dias sem shows (604, ao todo) e agradecendo a retomada das apresentações. Depois de se apresentar em Sorocaba, Marília viajou a Goiânia, onde morava. Foi da capital de Goiás que ela pegou o avião que caiu em Caratinga.