Chegar ao avião de Marília Mendonça foi desafio para Bombeiros

Militares do Corpo de Bombeiros tiveram muito trabalho para retirar os corpos das vítimas e seus pertences, de dentro do avião (foto: Super Canal Caratinga)

O Tenente Coronel Alexsandro Nunes, comandante do 11o Batalhão de Bombeiros Militar de Ipatinga, que comandou a operação de resgate dos corpos de Marília Mendonça e de sua equipe em Piedade de Caratinga, disse que, assim que soube da queda do avião em Piedade Caratinga, deslocou duas equipes para o local do acidente, mobilizando militares de Ipatinga e Caratinga.

“Quando chegamos ao local onde estava o avião, os primeiros procedimentos foram para estabilizar a aeronave , porque sem esses procedimentos nós poderíamos ter um agravamento da ocorrência”, disse.

Com a estabilização, que evitou a movimentação da aeronave sobre as pedras por onde escorria o querosene combustível, os bombeiros iniciaram a retirada dos corpos do tio e assessor de Marília Mendonça, Abicelí Silveira Dias Filho; do produtor Henrique Ribeiro; e da cantora Marília Mendonça.

Todos os corpos estavam nos assentos, segundo o Ten. Cel. Alexandro Nunes. Depois da retirada dos corpos dos passageiros, os bombeiros tiveram de usar equipamentos especiais para retirar os corpos do piloto Geraldo Martins de Medeiros e copiloto, Tarcísio Pessoa Viana, que estavam presos na cabine de comando.

A possibilidade de explosão da aeronave preocupou as equipes dos Bombeiros, no momento em que os militares se dirigiam para Piedade de Caratinga, porque algumas testemunhas informaram que sentiam um cheiro muito forte do combustível sendo derramado sobre as pedras da cachoeira onde a aeronave caiu.

“Quando chegamos ao local descartamos essa possibilidade ”, explicou o comandante, que atuou juntamente com a Polícia Civil para garantir segurança, sigilo e respeito às vítimas, seus pertences e a seus familiares.