Implantação de campus da UFTM em Araxá volta a ser discutida após oito anos

Reunião na prefeitura de Araxá, debateu a instalação do campus da UFTM na cidade (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação) Um sonho antigo que foi engavetado por muito tempo parece começar a tomar forma novamente em Araxá. A implantação de um campus da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) voltou a ser pauta no município, oito anos após uma tentativa frustrada de trazer um campus da instituição para a cidade.

As tratativas foram retomadas após a atual gestão demonstrar interesse na implantação do polo universitário durante uma reunião do vice-prefeito Mauro Chaves, ao secretário-geral do governo do Estado, Mateus Simões, que ocorreu em agosto, em Belo Horizonte.

Assunto de volta à pauta

Em uma reunião na tarde de ontem (4/11), o reitor da universidade, Luiz Fernando Resende, discutiu com a prefeitura do Alto Paranaíba a possibilidade da instalação de um campus e a abertura de cursos no município.

Na costura da articulação para a implementação do novo polo universitário, o prefeito Robson Magela (Cidadania) encaminhará ao MEC uma carta reiterando o interesse da atual gestão. O deputado Bosco (Avante) e o representante do governo do Estado, Rodrigo de Freitas, também se prontificaram a endossar esse pedido junto ao Governo Federal.



Já a reitoria da UFTM retomará as tratativas com o Ministério da Educação (MEC) para viabilizar a abertura do campus. Durante a reunião, alguns espaços foram apontados a serem cedidos para o funcionamento provisório dos cursos.

“A gente vê a experiência de outros municípios da região que foram contemplados com universidades públicas e o quanto isso impulsionou o crescimento dessas cidades. Isso é visão de futuro, viabilizar oportunidades para qualificação dos nossos jovens e também para atender, com mão de obra qualificada, à demanda do mercado da cidade, sem que haja necessidade de o mercado buscar esses profissionais fora de Araxá. A cidade ganha, o povo ganha e há desenvolvimento”, destacou o prefeito, Robson Magela.

Histórico da proposta

As tratativas para a implantação da UFTM em Araxá começaram em 2013, quando a faculdade interessada em expandir o campus além dos limites de Uberaba, apontou as cidades de Araxá e Iturama para a instalação de novos polos universitários.





Em Araxá, a contrapartida da prefeitura seria a viabilização de um local para a implementação temporária dos cursos até que a construção do campus fosse concluída. Mas o processo foi interrompido



“Como já tínhamos a aprovação do MEC, as vagas foram distribuídas entre Uberaba e Iturama. Ou seja, hoje, para seguir com esse projeto de implementação de um campus da UFTM em Araxá, precisamos retomar todo o processo. E o primeiro passo é conseguir a autorização do Governo Federal, através do MEC, para a abertura dessas vagas em Araxá”, explica o reitor Luiz Fernando Resende. Na época, o MEC chegou a aprovar a abertura de vagas para cursos e contratação de recursos humanos para atuar no administrativo e no corpo docente dos novos campi.Em Araxá, a contrapartida da prefeitura seria a viabilização de um local para a implementação temporária dos cursos até que a construção do campus fosse concluída. Mas o processo foi interrompido devido à cassação do prefeito e vice da época. Já Iturama, saiu na frente e, hoje, a cidade que está a 273 km de distância de Uberaba, já tem um campus próprio e oferece três cursos.“Como já tínhamos a aprovação do MEC, as vagas foram distribuídas entre Uberaba e Iturama. Ou seja, hoje, para seguir com esse projeto de implementação de um campus da UFTM em Araxá, precisamos retomar todo o processo. E o primeiro passo é conseguir a autorização do Governo Federal, através do MEC, para a abertura dessas vagas em Araxá”, explica o reitor Luiz Fernando Resende.

A secretária de Educação do município, Zulma Moreira, relembrou que os primeiros cursos previstos para serem oferecidos pela UFTM em Araxá eram Administração, Hotelaria, Inglês e Espanhol.

“Hoje, precisaremos fazer um novo estudo junto à universidade para identificar as principais demandas do município. Para isso, temos que vislumbrar o crescimento almejado, tanto na parte industrial como turística, para definir quais cursos poderão ser abertos aqui”, analisou Zulma.