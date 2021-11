Homem é preso após jovem denunciar assédio em post nas redes sociais

Alerta sobre possível assediador sexual viralizou nas redes sociais em Itaúna (foto: Reprodução Rede Social) Graças à ação rápida de uma jovem a polícia prendeu um homem por suspeita de assédio sexual na tarde dessa quinta-feira (4/11) em Itaúna, cidade do Centro Oeste de Minas, a 80km de Belo Horizonte. Assim que foi importunada sexualmente pelo homem, a vítima, a estudante Anna Soares, de 19 anos, acionou a PM pelo 190 e postou em sua rede social o relato do assédio que sofreu por volta das 11h, na Avenida Jove Soares, Bairro Nogueira Machado.

Ela contou que estava em frente à casa da avó quando o homem passou a mão em seu corpo, a puxou para junto dele e tentou arrastá-la pela bolsa dizendo obscenidades e que iria “sumir com ela”. Ela conseguiu se desvencilhar e em seguida o homem seguiu caminhando pela avenida. Ele teria afirmado, segundo a vítima, que iria “atrás da próxima”.

Anna também fotografou o homem e postou a foto dele, com o alerta para outras mulheres. A foto e o vídeo viralizaram nas redes sociais em Itaúna.

Com a disseminação da informação, outras mulheres entraram em contato com a jovem relatando que também foram assediadas pelo mesmo homem.

"Ele passou a mão numa menina aqui na porta do meu serviço ontem" comentou uma das mulheres. Outra relatou que foi seguida pelo mesmo homem. "Eu estava indo ao hospital visitar uma amiga, ele estava parado na esquina e eu passei por ele. Eu 'tava' andando, ele veio atrás de mim, eu pensei vou atravessar a rua pra ver se ele tá me seguindo mesmo. Aí atravessei e ele tbm atravessou", relatou a mulher, afirmando que ele somente deixou de segui-la quando ela fingiu que estava conversando com o pai por telefone.

Mulher relata que foi perseguida pelo suspeito de assédio pelas ruas de Itaúna (foto: Reprodução Rede Social)

Outras mulheres entraram em contato com Anna relatando situações de importunação e assédio do suspeito que a abordou em Itaúna (foto: Reprodução Rede Social)

Prisão

A Polícia Militar localizou o suspeito e o prendeu às 16h. De acordo com a PM, trata-se de um homem com iniciais de nome C.J.B, de 47 anos, que foi reconhecido pela vítima e que já tem passagens pela polícia por crimes sexuais.

Com a divulgação do caso nas redes sociais de Itaúna, outras três vítimas também foram até a delegacia e denunciaram o homem por assédio, dois deles teriam acontecido um dia antes, na quarta-feira (3/11). Entre as vítimas, uma criança de 8 anos de idade, que estava acompanhada da mãe. De acordo com o relato o homem teria abordado a menina na porta de casa perguntando se ela queria ver um ninho de passarinhos em uma árvore. Ele então a pegou no colo pelas pernas e passou a mão nas partes íntimas da criança. Uma testemunha presenciou o ocorrido e tentou abordar C.J.B., que fugiu.

A outra vítima, uma mulher de 28 anos, também foi abordada na porta de casa quando o homem passou a mão no corpo dela por trás. Quando ela se virou, viu o rosto dele que fugiu em seguida no sentido da avenida Getúlio Vargas. A terceira vítima, uma mulher de 33 anos, relatou que ele a segurou por trás pelo quadril, a puxando de encontro ao órgão genital, evadindo em seguida.

Outros crimes sexuais

A Polícia Militar não soube informar quais outros crimes de ordem sexual o homem teria cometido, se ele foi preso e, caso tenha sido preso, há quanto tempo estaria em liberdade novamente. O Estado de Minas fez contato com a Polícia Civil da 7ª Região, para apurar mais informações, mas até o momento não obteve retorno.

Rede de apoio

Anna incentiva outras mulheres a enfrentar com coragem casos de assédio e agradece ao apoio que recebeu de todas as pessoas. "O recado que eu gostaria de dar para as mulheres é que não se calem nessa situação e nem em nenhuma outra! Não aceite assédio e nem agressão calada! Juntas somos mais fortes, e não estamos sozinhas. Gostaria também de falar que quem precisar eu estou à disposição, que se for preciso a gente para a internet, para as ruas, faz o que for preciso pra ter nossa segurança e nossos direitos!", ressalta a jovem.

"Mesmo não sendo uma pessoa pública, uma “influencer”, eu estou aqui sempre que alguma mulher precisar! Temos que colocar mesmo as cartas na mesa e divulgar sem medo" continuou Anna em conversa com a reportagem do Estado de Minas . "Não fui a primeira e tenho certeza que não vou ser a última, mas que todas tenham a coragem que eu tive e recebam o apoio que eu recebi. Não foi graças a mim que ele foi encontrado mais sim graças a essas pessoas maravilhosas que estiveram ao meu lado", concluiu.