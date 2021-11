Volta à sala de aula não é obrigatória em várias cidades de Minas; confira

Municípios têm autonomia para decidir sobre o retorno dos alunos às escolas (foto: Pixabay)

volta às aulas presenciais ainda é polêmica em Minas Gerais. Duas semanas após a determinação de que as escolas estaduais retomassem as atividades com todos os alunos em sala de aula e a notícia de que os municípios podem decidir o que fazer confundiram e irritaram muitos pais.





LEIA TAMBÉM: Satisfação e cautela marcam retorno às aulas presenciais nas escolas em MG A rede estadual voltou com 100% de obrigatoriedade, exceto para alunos que têm alguma doença crônica. Algumas cidades, como Patos de Minas , no Alto Paranaíba, Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), e Pedrinópolis, no Triângulo, também obrigaram, nesta quarta-feira (3/11), que todos os alunos voltem às salas de aula.

Em Ribeirão das Neves, na RMBH, a volta é obrigatória, porém em duas unidades isso não será possível. As escolas Luiza Augusta Guimarães, no Neviana, e Professora Ieda Maria de Melo, no Florença, foram danificadas por causa das tempestades da última semana e estão em reforma.

Águas Formosas (Vale do Jequitinhonha) e Guarda-Mor (Noroeste) permitem a volta total dos estudantes, mas os pais ainda podem escolher se querem ou não levar os filhos. Uberaba afirmou que o ensino híbrido (on-line e presencial) vai continuar até o fim do ano letivo de 2021.

O Estado de Minas pesquisou sobre a situação em outras cidades de Minas e aponta em quais delas o retorno não é obrigatório. Confira:



Vale do Jequitinhonha e Mucuri

Em Joaíma ainda não há obrigatoriedade da presença de 100% dos alunos da rede municipal. A prefeitura ainda avalia a decisão estadual para decidir se volta ainda este ano ou não. "O transporte escolar segue em todas as rotas, como era antes, com as seguranças sanitárias", afirma a secretária de Educação, Luciana Murta.

Já a prefeitura de Capelinha decidiu escalonar a volta às aulas presenciais. A partir do dia 8 de novembro (próxima segunda-feira), os alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental vão voltar às classes. Os demais seguirão um cronograma que ainda será divulgado.

Turmalina publicou um decreto em que determina que as aulas nas redes municipal e estadual possam acontecer, mas com a decisão sendo opcional para os pais, sem penalizações. Advogados explicaram à reportagem que a decisão estadual pode ser "passada por cima" se um município publicar um decreto ou uma lei sobre o tema.

Araçuaí decidiu que as aulas, em toda a rede de ensino, seguirão o esquema híbrido. Nem mesmo as escolas estaduais podem receber alunos por tempo indeterminado. O argumento, segundo a prefeitura, é que um surto registrado no Hospital São Vicente de Paulo ainda precisa de atenção, e não é possível medir as consequências de como isso afetou a população da cidade. O município não divulgou quantos pacientes foram infectados nem onde começou o surto.



Contagem

O retorno presencial segue sendo facultativo às famílias, porém, quem optar pelo ensino híbrido deve comparecer na escola de segunda à quinta-feira, por pelo menos três horas. Às sextas-feira, serão quatro horas de atividades gravadas.

O distanciamento entre os alunos segue de 90 centímetros, apesar de o governo estadual ter zerado a medida