UFJF retoma aulas presenciais com cerca de 1.500 alunos nesta quarta-feira

Conforme a UFJF, volta às aulas seguirá protocolos de biossegurança (foto: UFJF/Divulgação)

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) dará início às aulas presenciais nesta quarta-feira (3/11) pra cerca de 1.500 estudantes dos cursos de graduação. O segundo semestre regular de 2021 começou no dia 18 de outubro. Desde então, alunos, professores e técnicos passam por um período de adaptação e treinamento, cujo objetivo é a adequação aos protocolos de biossegurança da universidade.

Além de Juiz de Fora, o retorno também acontecerá no campus de Governador Valadares. O período ainda está sendo realizado por meio do Ensino Remoto Emergencial (ERE) para a maioria dos estudantes e, agora, inicia-se de forma híbrida para 22 cursos que optaram por esse modelo.

Em Juiz de Fora, estarão de volta estudantes da área de Saúde dos cursos de Ciências Biológicas; Medicina Veterinária; Educação Física e Nutrição, até então ainda não contemplados pelos semestres suplementares, em atual funcionamento.

Também regressam alunos da área de Exatas dos cursos de Química e das engenharias Ambiental e Sanitária; Civil; Elétrica (Energia; Robótica e Automação; Sistemas de Potência; Sistemas Eletrônicos; Telecomunicações); de Produção e Mecânica também retornam para as atividades práticas. E, na área de Humanas, os discentes de Música; Serviço Social; Arquitetura e Urbanismo; e Direito.

Já em Governador Valadares, as aulas práticas atenderão aos alunos dos cursos de Educação Física, Fisioterapia e Direito. Em ambos os campi, esses discentes juntam-se àqueles que, atualmente, cumprem semestres letivos suplementares, com aulas sendo ministradas presencialmente.

Conforme a UFJF, caso o estudante não tenha condições de retornar às atividades presenciais para as disciplinas práticas, teórico-práticas e estágios, há a alternativa de não se matricular e dar sequência ao curso fazendo apenas as disciplinas teóricas.

“Caso sejam oferecidas apenas disciplinas práticas ou teórico-práticas – ou elas se enquadrem entre as únicas faltantes para o término da graduação –, o estudante pode pedir o trancamento da disciplina ou do curso, no prazo definido no calendário acadêmico”, diz a instituição de em ensino, em nota.

Protocolos de biossegurança

Entre os protocolos de biossegurança adotados pela instituição estão a obrigatoriedade do uso de máscaras e EPIs; distanciamento social; e remanejamento dos espaços e turmas. Além disso, os cursos também podem definir, com aprovação da Comissão Interna de Segurança (CIS), outras normas específicas.

A instituição também conta com a plataforma de monitoramento Busco Saúde. Todos os membros da comunidade acadêmica em atividades presenciais devem se registrar no sistema e relatar a ocorrência de sintomas ou contato com casos confirmados de COVID-19.