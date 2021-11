COVID-19: MG tem 417 novos casos e 4 mortes em 24h

Nas últimas 24h, em MG, foram quatro mortes e 417 novos infectados (foto: Marcos Viera/EM/D.A Press) Com o avanço da vacinação contra a COVID-19 em Minas Gerais, o estado apresenta uma queda nos indicadores da pandemia. Até agora, foram 55.592 vidas perdidas pelo novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) divulgado nesta terça-feira (2/11).









Vacinômetro

De acordo com o painel de monitoramento da SES-MG de vacinação no estado, já foram 15.914.069 de pessoas imunizadas com a primeira dose, que representa 87,89% dos mineiros. 11.043.680 foram para a segunda aplicação e 491.012 da vacina de dose única, ou seja, 63,7% concluíram o processo vacinal.





Além disso, 903.222 pessoas receberam a dose de reforço da vacina.





Belo Horizonte

BH registrou duas mortes por COVID-19 nessa segunda (1/11), segundo o boletim epidemiológico do município. Dessa maneira, a cidade soma com 6.892 óbitos.





Já o total de casos cresceu em 188, fechando em 288.688: 1.231 em acompanhamento e 280.565 recuperados, além daqueles que não resistiram.





Com isso, a transmissão do novo coronavírus voltou a cair em BH após 10 dias. Conforme o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura, a taxa recuou de 1,03 para 1, portanto permanece no patamar de alerta da escala de risco.





O boletim da prefeitura destaca que 82,6% do público-alvo da campanha se protegeu com ao menos uma vacina. Ao mesmo tempo, 60,5% completaram o esquema vacinal.