Ex-delegado João Reis exalta operação em Varginha: 'Bandidagem não tem vez'

Operação no Sul de Minas resultou na apreensão de arsenal de guerra e na morte de 25 criminosos (foto: Reprodução Alterosa Sul de Minas)

A ação da PM e PRF em Varginha, no Sul de Minas, q ue resultou na morte de 25 integrantes de uma quadrilha do “novo cangaço ”, e na apreensão de um enorme arsenal de armas de uso exclusivo das Forças Armadas mexeu com antigos policiais, um deles, o ex-delegado João Reis, famoso por ter esclarecido nada menos que 44 sequestros, em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

“Estou maravilhado com essa ação da PM. Me faz lembrar dos bons tempos em que estava na ativa. De um tempo em que criminoso, nem daqui de Minas Gerais, e muito menos de outro estado tinha chance com as nossas forças policiais”, diz o delegado, que hoje está aposentado.

João Reis tinha, inclusive, uma célebre frase, que não cansava de repetí-la: “Enquanto estiver calçado com a minha bota, pisaremos no crime organizado”. Para ele, a ação é um resgate da tradição de Minas Gerais no combate à criminalidade.

Para ele, a PM e a PRF estão dando um exemplo, da capacidade da nossa força de segurança e também um exemplo para as futuras gerações: “É um aviso para a bandidagem de outros estados. Aqui não terão vez.”