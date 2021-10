Uberaba: ocupação em enfermarias volta ao patamar do início da pandemia

O Hospital Regional José Alencar, em Uberaba, é considerado referência em atendimento a pacientes com COVID-19 (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, segundo o seu último boletim epidemiológico, atualizado na noite de ontem (28/10), apenas uma pessoa está internada nas enfermarias/COVID da rede privada e oito, nesta mesma ala, mas no setor público. Desta forma, a cidade registra neste momento taxa de ocupação de enfermaria/COVID de 8,5%: mesmo patamar do início da pandemia, em março de 2020.

Além disso, o município está com a menor taxa de ocupação de leitos de UTI/COVID, desde o início da segunda onda, em janeiro deste ano. Segundo levantamento semanal, divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, este índice ficou em 20% na rede pública e 9% na rede privada.

Os índices mantêm as cirurgias eletivas liberadas na próxima semana, já que, segundo critérios da Pasta, precisa ficar abaixo de 70%, considerando a capacidade total de leitos UTI-COVID do município, sendo que na rede pública há 60 leitos e na rede privada 43 leitos.



O número de mortes causadas pela doença, que vem reduzindo desde abril, apresentou nova queda neste mês e está no mesmo patamar do início da segunda onda, ou seja, em torno de 30. Com um total de 240 mortes, abril foi o mês mais letal da pandemia em Uberaba.

Atual boletim epidemiológico, divulgado na noite de ontem (28/10) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Desde o início da pandemia, Uberaba já contabilizou 43.768 casos positivos e 1.352 mortes causadas pela COVID-19.