MG: Passos lidera ranking de crimes violentos na região

Passos, a maior cidade entre as 29 da microrregião é também a que teve maior criminalidade (foto: Acervo Wikipedia)

Passos volta a liderar um ranking amargo: das 29 cidades da região com mais registros de crimes violentos, o município, com 204 ocorrências, está em primeiro lugar no ranking, seguido por São Sebastião do Paraíso (54) e Carmo do Rio Claro (22).



Em Passos e outras 28 cidades da região, de janeiro a setembro deste ano foram registrados 431 crimes violentos, sendo que as ocorrências de roubos representam 73,08% do total.







De acordo com dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) divulgados na terça-feira (26/10), comparando com o mesmo período do ano passado, quando foram 366 registros, houve alta de 17,76% em Passos.



O roubo consumado é o principal crime registrado no município, com 178 ocorrências, seguido por roubo tentado (12), estupro de vulnerável consumado (7), estupro consumado (2), homicídio consumado (2) e estupro de vulnerável tentado (1).



Já em São Sebastião do Paraíso, os principais registros são de roubo consumado (36), estupro de vulnerável consumado (5), homicídio tentado (4), roubo tentado (4), homicídio consumado (3) e estupro consumado (2).



Em relação a Carmo do Rio Claro, as principais ocorrências são de roubo consumado (13), estupro de vulnerável consumado (7), estupro de vulnerável tentado (1) e homicídio consumado (1).



Dos 431 crimes violentos praticados na região de janeiro a setembro, 315 são de roubos, 44 são de estupro de vulnerável e 21 de tentativas de roubo.



A boa notícia é em relação à taxa de homicídios regional: houve uma queda de 26,32% entre janeiro a setembro de 2021. Neste ano, até o momento, foram registrados 14 homicídios consumados, cinco a menos do que no mesmo período do ano anterior.



Quando se fala em aumento na taxa de registros, Carmo do Rio Claro (266,67%) é o município com maior taxa, seguido por Itamogi (233,33%), Bom Jesus da Penha (200%), Capetinga (166,67%), São Roque de Minas (150%) e São Tomás de Aquino (150%).



Em contrapartida, Doresópolis e Fortaleza de Minas apresentaram uma queda de 100% na taxa de crimes violentos. São João Batista do Glória (-83,33%), Claraval (-66,67%), Nova Resende (-40%), São Sebastião do Paraíso (-20,59%), Piumhi (-17,65%) e Guapé (-14,29%) são os únicos municípios da região a apresentar queda na taxa de crimes violentos.



Reunião

Há menos de dois meses, houve uma reunião na Assiociação Comercial e Industrial de Passos (Acip), sobre a insegurança do comércio em Passos com o aumento do número de roubos.



No dia 15 de agosto, preocupada com a incidência de crimes contra o comércio e nas principais vias comerciais do município, a diretoria da Associação Comercial e Industrial de Passos (ACIP), coordenada por seu presidente Renato Mohallem, se reuniu mais uma vez com o comando da Polícia Militar para pedir mais policiamento e maior segurança para o setor. Foram abordados, entre outros assuntos, o aumento do efetivo policial nos corredores comerciais, Guarda Municipal e ampliação do sistema de monitoramento por câmeras “Olho Vivo”.



A principal reclamação levada pelos empresários diz respeito aos constantes furtos e arrombamentos aos estabelecimentos comerciais, atos de vandalismo e o número de roubos, que vem se repetindo ano a ano e ainda tem preocupado muito os comerciantes.

.