Homem é suspeito de furtar quase 40 quilos de fios de cobre na Pampulha

Furto de cabeamento foi descoberto durante a madrugada (foto: Pixabay)







Um homem de 33 anos foi detido na madrugada desta quinta-feira (28/10) suspeito de furtar fios de cobre de postes no Bairro Castelo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.









No local, os policiais encontraram o suspeito com as mesmas características carregando três rolos de cabos, com peso aproximado de 40 quilos, segundo os militares da companhia responsável pela abordagem.





De acordo com a PM, ele disse que dois homens que estavam de carro ofereceram duas pedras de crack para que ele levasse o material até carroceiros que fica no Bairro Manacás.





Não foi possível localizar onde exatamente o furto ocorreu. O homem foi detido e levado para a Delegacia de Plantão Noroeste.