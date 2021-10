Com capacidade esgotada, Santuário São Judas Tadeu espera 5 mil fiéis em BH

Em tempo de pandemia e dificuldades econômicas, os brasileiros fortalecem, hoje, as orações ao “santo das causas impossíveis”, São Judas Tadeu, apóstolo e primo de Jesus. A expectativa é de que cerca de 5 mil pessoas participem das missas no Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu, no Bairro da Graça, na Região Nordeste da capital, número bem inferior àquele registrado na festa em tempos pré-pandêmicos, quando passavam pelo templo 100 mil fiéis, em média.





Durante a 67ª festa em homenagem ao padroeiro do templo, as missas serão celebradas a cada duas horas, entre a 0h e as 22h. O arcebispo metropolitano, dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidirá a celebração eucarística das 18h. De acordo com a Arquidiocese de BH, a capacidade para acolher presenças já esta totalmente preenchida, mas os fiéis poderão acompanhar as celebrações pelo canal do Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu no YouTube. À frente das comemorações está o reitor do santuário, padre André Lage de Alvarenga.





Os festejos deste ano trazem o tema “Santuário: expressão da comunhão, participação e missão da sinodalidade na Igreja”. Haverá também, hoje, visitação à imagem de São Judas, entre as 5h e as 23h. O velário acolherá os fiéis entre as 6h e as 22h.





Caminho de fé Quem visitar o santuário, que teve a abertura das novenas no dia 18, poderá ver as obras de construção da Via Peregrino, na Rua Restinga. O serviço ficará pronto em quatro meses e há modificações no trânsito na região. O objetivo é acolher, da melhor forma, os visitantes e todos os que procuram “este espaço sagrado", destaca o reitor. Ele explica que a intervenção, executada com recursos do santuário, busca valorizar ainda mais o templo.





Apóstolo São Judas Tadeu nasceu na Galileia, Palestina. Era um dos 12 apóstolos de Jesus. Judas significa “ciumento de Deus” e Tadeu, “valente, de peito robusto”. São Judas, assim, era primo de Jesus e irmão de Tiago, chamado o Menor, também apóstolo.





O Evangelho de São Mateus cita a passagem em que São Judas Tadeu pergunta a Jesus, durante a ceia: “Mestre, por que razão deves manifestar-te a nós e não ao mundo?”. Jesus lhe respondeu que a verdadeira manifestação de Deus está reservada para aqueles que o amam e guardam a sua palavra.