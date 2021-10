Neves antecipa aplicação da 2ª dose da Pfizer e convoca adolescentes

Em Ribeirão das Neves, adolescentes já começam a receber aplicação complementar da vacina contra COVID-19 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Com a nova redução do intervalo de aplicação entre as duas doses da vacina da Pfizer, adolescentes que foram imunizados há 21 dias já podem garantir o ciclo completo de imunização em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).