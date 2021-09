COVID: Itabira passa a aplicar vacina da Pfizer com intervalo mais curto

Em Itabira, o tempo de espera para a segunda dose para quem tomar a vacina da Pfizer será menor (foto: Prefeitura de Itabira/Divulgação)

O tempo de espera entre a primeira e a segunda dose para quem tomar a vacina contra a COVID-19 da Pfizer será menor em Itabira, na Região Central de Minas. A secretaria municipal de Saúde adotou novo intervalo para aplicação desse imunizante, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde. O prazo entre as duas doses passa a ser de oito semanas e não mais 12, como anteriormente.



O novo calendário já contemplará pessoas que se vacinaram com a primeira dose até o dia 3 de agosto. A imunização com segunda dose da Pfizer para esse público será nesta terça-feira (28/9) e quarta-feira (29/9), no drive-thru da Prefeitura. O horário de atendimento é de 8h às 15h30.



Bula prevê prazo até menor



Um dos motivos para a diminuição do número de dias entre as doses da Pfizer se deu pela preocupação com a variante Delta. A bula do imunizante da farmacêutica americana recomenda um intervalo de 21 dias.



O governo brasileiro optou por estender o prazo para que o maior número possível de pessoas recebesse a primeira dose em um momento em que havia incertezas e atrasos com o calendário de envio das doses ao país. Agora, com a logística de distribuição de novas doses dada como certa, o Ministério da Saúde liberou a aplicação em um intervalo menor.