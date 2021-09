Polícia prende 3 mulheres e 2 homens de quadrilha do tráfico em Itabira

Mandados de prisões foram cumpridos na periferia de Itabira, na manhã desta segunda (foto: PCMG)

Dois homens, de 20 47 anos, e três mulheres, de 25, 43 e 68 anos, foram presos nesta segunda-feira (13/9), em Itabira, na Região Central de Minas, dentro da segunda fase da Operação Labo B, da Polícia Civil, que apura homicídios recentes ocorridos na cidade, todos ligados ao tráfico de drogas.

As cinco prisões foram feitas com base nas provas coletadas na primeira fase da operação, desencadeada em 1º de julho deste ano, quando outras seis pessoas foram presas em flagrante.

A operação contou com a participação de 40 policiais civis lotados na área do 12° Departamento de Polícia Civil, em Ipatinga. O nome Lado B foi dado em alusão ao grupo criminoso alvo das cautelares.



As primeiras investigações ocorreram ainda em 2020, durante a Operação Independência, deflagrada pelas polícias Civil e Militar em Itabira. O alvo, suspeitos que agiam no Bairro Nova Vista, sendo que as residências de integrantes de um grupo rival foram objetos das medidas judiciais. A partir dessa investigação, chegou-se a mais integrantes da quadrilha de traficantes.