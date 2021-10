Motorista morre em capotamento de caminhão e carga atinge Rio Muriaé

As duas pistas da BR-365 tiveram de ser interrompidas devido ao derramamento de produto químico (foto: CBMMG/Divulgação)

Um motorista morreu na madrugada desta terça-feira, na BR-356, próximo à Ponte do Muratori, quando um caminhão que transportava 32.420kg de monoetilenoglicol, produto usado para a produção de poliéster, anticoagulante e líquido de arrefecimento, capotou. O ajudante escapou com vida e está internado no Hospital São Paulo, em Muriaé.





O acidente ocorreu por volta das 4h e as causas ainda são desconhecidas, uma vez que aconteceu numa reta. O caminhão tinha saído de Camaçari, na Bahia, com destino a Macaé, no Rio de Janeiro. Usualmente, para percorrer uma distância menor e transitar com maior segurança, os veículos de carga passam por dentro de Minas Gerais.

A estrada teve uma pista interditada de imediato, sendo que posteriormente as duas pistas foram fechadas, até a retirada do caminhão.

O produto químico derramado atingiu um curso d'água, que passa pelo local. Este córrego deságua num afluente do Rio Muriaé, que abastece a cidade de Patrocínio do Muriaé. Por esse motivo, a Defesa Civil do município foi acionada. Também foram acionados o Núcleo de Emergência Ambiental (NEA) e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM). A Polícia Militar do Meio Ambiente (PMMA) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também acompanham a ocorrência.