MG: veja lista de classificados do Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés

Produtores selecionados terão até 5 de novembro para entregar novas amostras (foto: Fazendas Apóstolo Simão/Divulgação)

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) divulgou nesta terça-feira (26/10) a lista com os classificados para a segunda etapa da 18ª edição do Concurso Estadual de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais. Os produtores selecionados terão até 5 de novembro para entregar as novas amostras de café, nos escritórios da Emater.