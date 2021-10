Lavras ganha centro de esportes paralímpicos com atendimento gratuito

Aulas acontecerão inicialmente na Associação Olímpica de Lavras (foto: Escola de Esportes Dr. César Luiz Ferreira Lima/Divulgação) veja mais abaixo ). Crianças e adolescentes com deficiência residentes de Lavras ganharam uma opção de atividade, lazer e formação na cidade do Sul de Minas. Uma escola especializada em oferecer aulas de esportes paralímpicos - inclusive com planos gratuitos para crianças cadastradas em programas sociais - foi inaugurada nesse fim de semana e já está com inscrições abertas ().





A criação do centro é uma iniciativa e tem patrocínio do ortopedista Wagner Nogueira da Silva, que também é diretor do Hospital da Baleia, em Belo Horizonte.

Basquete 3, society e mais

Serão oferecidas as modalidades de iniciação esportiva em Basquete 3, Futebol Society e aulas em quadras de areia de Futevôlei, Vôlei de Areia e Beach Tênis. Neste ano as aulas acontecerão somente no período da tarde, às terças-feiras, das 15h às 16h, e quintas-feiras, das 16h às 17h. A partir do ano que vem, haverá aulas também no período da manhã.

As aulas serão gratuitas para crianças e adolescentes cadastrados nos programas sociais do governo federal ou com declaração do serviço de assistência social da prefeitura de Lavras ( veja outros detalhes abaixo ).

Expansão à vista

O idealizador do projeto, Wagner Nogueira, explica que já está sendo feito convênio para disponibilizar também aulas de natação, atletismo, bocha e a intenção é cobrir todas as atividades que são praticadas nas provas paraolímpicas.

"Está sendo organizada a documentação para que a escola se torne uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) para que possamos receber patrocínios não somente da área pública, mas também do setor privado - e para que o projeto tenha sustentabilidade e continuidade", inicia Nogueira.

"Vamos iniciar este ano com 20 alunos. No ano que vem, a partir de março, teremos 60 e, a partir de julho, 80. A meta é atender 200 alunos", complementa o ortopedista. O homenageado com o nome na escola, Dr. César Luiz Ferreira de Andrade Lima, foi professor da UFMG por 50 anos, trabalhou no Hospital da Baleia por 20 anos, com ortopedia e traumatologia, e participa ativamente do andamento das atividades.

Serviço:

Escola de Esportes para crianças e adolescentes com deficiência Dr. César Luiz Ferreira de Andrade Lima - Projeto Olímpica para Olímpicos





Informações : 35 998932831

Inscrições: na Secretaria da Associação Olímpica de Lavras, de segunda à sexta, das 8:00 às 12:00 || ou pelo link na Secretaria da Associação Olímpica de Lavras, de segunda à sexta, das 8:00 às 12:00 || ou pelo link https://forms.gle/raHgpgQJAoH7xDZd7

Público : as aulas serão para crianças de seis a 16 anos com deficiência. Serão gratuitas para crianças cadastradas nos programas sociais do governo federal ou com declaração do serviço de assistência social da prefeitura de Lavras